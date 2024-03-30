Вирвали сумку та втекли на машині: у чоловіка на автовокзалі Дніпра вкрали велику суму грошей

У Дніпрі на автовокзалі обікрали чоловіка.

Інцидент трапився 29 березня, повідомили у патрульній поліції.

Чоловік звернувся до правоохоронців і розповів, що щойно на автовокзалі на нього напали невідомі. Вони вирвали з рук сумку, в якій була значна сума коштів, та поїхали геть на автомобілі Honda.

Патрульні екіпажі отримали прикмети авто та осіб в ньому. За допомогою камер “Безпечне місто” поліцейські оперативно виявили вказаний транспортний засіб і зупинили.

В авто сиділо двоє чоловіків. Під час поверхневої перевірки авто в салоні патрульні виявили сумку потерпілого з коштами, газовий балончик, ніж та сліп-пакет із речовиною, схожою на наркотичну.

На місце викликали підмогу. Водія та пасажира авто передали слідчим для з’ясування усіх обставин події, що сталася. Один з вказаних громадян затриманий в порядку ст. 208 КПК.

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