Вирвали сумку та втекли на машині: у чоловіка на автовокзалі Дніпра вкрали велику суму грошей

Інцидент трапився 29 березня, повідомили у патрульній поліції.
Чоловік звернувся до правоохоронців і розповів, що щойно на автовокзалі на нього напали невідомі. Вони вирвали з рук сумку, в якій була значна сума коштів, та поїхали геть на автомобілі Honda.
Патрульні екіпажі отримали прикмети авто та осіб в ньому. За допомогою камер “Безпечне місто” поліцейські оперативно виявили вказаний транспортний засіб і зупинили.
В авто сиділо двоє чоловіків. Під час поверхневої перевірки авто в салоні патрульні виявили сумку потерпілого з коштами, газовий балончик, ніж та сліп-пакет із речовиною, схожою на наркотичну.
На місце викликали підмогу. Водія та пасажира авто передали слідчим для з’ясування усіх обставин події, що сталася. Один з вказаних громадян затриманий в порядку ст. 208 КПК.
Читайте також:
Автор:
Водій автобуса в Дніпрі попередив пішоходів про автівку, яка на…
Постраждалий внаслідок обстрілу Кам'янського 29 березня помер у лікарні.
У Кривому Розі на Дніпропетровщині затримали мародера.
Чергова неспокійна ніч на Дніпропетровщині.