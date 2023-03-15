Вирубали лісу майже на 2 млн грн: на Дніпропетровщині затримали банду лісорубів

У Новомосковському районі група чоловіків з п’яти осіб займалася незаконною вирубкою та збутом деревини. Загальна сума збитків складає 1 млн 879 тисяч гривень.

Як повідомляють у ГУ НП у Дніпропетровській області, 48-річний чоловік запропонував місцевим жителям віком від 30 до 48 років організувати незаконну вирубку лісу.

14 березня правоохоронці провели 16 обшуків у помешканнях, автомобілях та на складах зберігання деревини. Під час обшуків вилучено службову документацію, чорнові записи, гроші, мобільні телефони та автомобілі, а також пістолети, рушниці та карабін.

Крім цього, вилучені бензопили та спиляна деревина, яку зловмисники не встигли реалізувати.

За даним фактом в поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу у складі організованої групи).

Усім фігурантам повідомили про підозру за шести епізодами злочинної діяльності із загальним збитком – 1 млн 879 тисяч гривень. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За такі дії винним загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині затримали браконьєра, який наловив риби на 260 тис. грн.

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