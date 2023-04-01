“Вирішив пройтися по базарах, а закінчилося все ремонтом двох міських доріг”: Філатов розповів про звернення дніпрян

Мер Дніпра Борис Філатов зізнався, що йому доволі проблематично з'являтися в людних місцях, адже там до нього одразу звертаються дніпряни зі своїми "замовленнями". Утім, міський голова повністю розуміє пориви земляків. Саме тому намагається виконувати всі прохання, як от наприклад Ірини з "Нагорки" та Шахіне з «Озерки», які йому, очевидно, найбільше запам'яталися.

Так, покупки на базарі, як згадав мер у своєму Telegram-каналі, закінчилися репонтом двох доріг.

“Отак зранку вирішив пройтися по базарам, купити трохи різного. А зрештою все закінчилося ремонтом двох міських доріг. Тож, шановна Ірино з «Нагорки», повідомляю, що наступного тижня, коли на вулиці буде вже нормальна погода, ми закінчимо проїзд для 88-го автобусу. Шановний Шахіне з «Озерки», вул. Громова також ставимо в план ремонту”, – поділився Філатов.

Міський голова також нагадав дніпрянам, що виконати одразу всі прохання можливості немає, тому робота відбувається поступово. Разом з тим він запевнив, що всі поточні ремонти проводитимуть на максимум.

“Вкотре звертаю вашу увагу, що через 590-ту постанову Кабміну ми не можемо стати до масштабних робіт і відновити після зими одразу все. Як би сильно не хотілося. Тому на максимумі будемо працювати поточними ремонтами. Наскільки це нам дозволять кошти, сили та законодавство”, – прокоментував Борис Альбертович.

Наприкінці він з гумором подякував містянам, які пригощали його смаколиками на базарі.

“Добрим людям, які на ринку пригощали мене ковбасою, гранатами та соліннями, — усім вам величезна подяка та промінчики добра. Хоча ви ось мене підгодовуєте, а я і без того піднабрав”, – пожартував мер.

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