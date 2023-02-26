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  • Вирішили випробувати долю: дніпровські рибалки на Червоному Камені у плюсову температуру вийшли на тонку кригу

Вирішили випробувати долю: дніпровські рибалки на Червоному Камені у плюсову температуру вийшли на тонку кригу

Сьогодні 15:20
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У Дніпрі сьогодні, 26 лютого, за даними метеорологів, денна температура повітря становить 6-8° тепла. Тим часом на тонку кригу на Червоному Камені вийшли місцеві рибалки.

Новости Днепра про Вирішили випробувати долю: дніпровські рибалки на Червоному Камені у плюсову температуру вийшли на тонку кригу

Відповідні кадри були розміщені в Telegram-каналі Ситуаційного Центру міста. 

Наразі крига на водоймах може не мати надійної міцності. Відпочивати там вкрай небезпечно. 

Дніпрян закликали дотримуватися правил безпеки. 

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Новости Днепра про Вирішили випробувати долю: дніпровські рибалки на Червоному Камені у плюсову температуру вийшли на тонку кригуУкраїнська Новости Днепра про Вирішили випробувати долю: дніпровські рибалки на Червоному Камені у плюсову температуру вийшли на тонку кригуРусский

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