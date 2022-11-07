Выпила два литра водки с другом: В Днепре задержали несовершенную школьницу

В Днепре 6 ноября правоохранители задержали 12-летнюю девочку, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В полицию поступил вызов о происшествии на улице Космонавтов. Правоохранителей вызвали на место медики скорой помощи. Они рассказали, что нетрезвая школьница ведет себя неадекватно, а также разбивает один из автомобилей.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов приехали по вызову и убедились, что ребенок действительно пьян. Полицейские попытались пообщаться с девочкой, и она им сообщила, что успела выпить два литра водки. Девочка также рассказала, что распивала алкоголь вместе со своим другом.

Источник: «Дніпро Оперативний»

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