Выпила два литра водки с другом: В Днепре задержали несовершенную школьницу

В полицию поступил вызов о происшествии на улице Космонавтов. Правоохранителей вызвали на место медики скорой помощи. Они рассказали, что нетрезвая школьница ведет себя неадекватно, а также разбивает один из автомобилей.
Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов приехали по вызову и убедились, что ребенок действительно пьян. Полицейские попытались пообщаться с девочкой, и она им сообщила, что успела выпить два литра водки. Девочка также рассказала, что распивала алкоголь вместе со своим другом.
Источник: «Дніпро Оперативний»
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