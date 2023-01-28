Випустили з десяток снарядів: окупанти вдарили по двох районах Дніпропетровщини

На щастя, ніхто із цивільного населення не постраждав. Про це повіомляється в Telegram-каналі Дніпропетровської обласної
державної адміністрації.
“Били з важкої артилерії. Люди неушкоджені. Вранці ворог гатив по Нікопольщині. Випустив з десяток снарядів по Покровській громаді”, – відзначають у повідомленні.
Вень окупаційні війська РФ вдарили по Синельниківському району. Під обстрілом опинилася Великомихайлівська громада. Наслідки ударів з’ясовуються.
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