Випустили з десяток снарядів: окупанти вдарили по двох районах Дніпропетровщини

Країна-агресор Росія продовжує тероризувати Дніпропетровщину. Сьогодні, 28 січня, ворог вдарив по двох районах нашої області – Нікопольському та Синельниківському.

На щастя, ніхто із цивільного населення не постраждав. Про це повіомляється в Telegram-каналі Дніпропетровської обласної

державної адміністрації.

“Били з важкої артилерії. Люди неушкоджені. Вранці ворог гатив по Нікопольщині. Випустив з десяток снарядів по Покровській громаді”, – відзначають у повідомленні.

Вень окупаційні війська РФ вдарили по Синельниківському району. Під обстрілом опинилася Великомихайлівська громада. Наслідки ударів з’ясовуються.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: