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  • Випустили з десяток снарядів: окупанти вдарили по двох районах Дніпропетровщини

Випустили з десяток снарядів: окупанти вдарили по двох районах Дніпропетровщини

Сьогодні 19:43
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Країна-агресор Росія продовжує тероризувати Дніпропетровщину. Сьогодні, 28 січня, ворог вдарив по двох районах нашої області – Нікопольському та Синельниківському.

Новости Днепра про Випустили з десяток снарядів: окупанти вдарили по двох районах Дніпропетровщини

На щастя, ніхто із цивільного населення не постраждав. Про це повіомляється в Telegram-каналі Дніпропетровської обласної
державної адміністрації.

“Били з важкої артилерії. Люди неушкоджені. Вранці ворог гатив по Нікопольщині. Випустив з десяток снарядів по Покровській громаді”, – відзначають у повідомленні. 

Вень окупаційні війська РФ вдарили по Синельниківському району. Під обстрілом опинилася Великомихайлівська громада. Наслідки ударів з’ясовуються.

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Новости Днепра про Випустили з десяток снарядів: окупанти вдарили по двох районах ДніпропетровщиниУкраїнська Новости Днепра про Випустили з десяток снарядів: окупанти вдарили по двох районах ДніпропетровщиниРусский

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