Випустили майже 60 снарядів: як минула ніч на Дніпропетровщині

Росіяни знову тероризували Нікопольщину.

Окупанти п’ять разів обстріляли район з «Градів» та важкої артилерії. Випустили на Нікополь, Марганець та навколишні села майже 60 снарядів.

Про це повідомив Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА.

На щастя, минулося без загиблих та поранених. Рятувальники обстежують уражені території. З’ясовують деталі обстрілів.

У решті області ніч без тривог і надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно, – зазначив Валентин Резніченко.

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