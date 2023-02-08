Випустили близько 20 снарядів: вночі Нікопольський район знову попав під обстріл

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
По Червоногригорівській громаді з важкої артилерії окупанти випустили близько 20 снарядів. На щастя, люди не постраждали.
Наразі триває обстеження територій, що потрапили під обстріл.
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