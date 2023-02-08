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  • Випустили близько 20 снарядів: вночі Нікопольський район знову попав під обстріл

Випустили близько 20 снарядів: вночі Нікопольський район знову попав під обстріл

Сьогодні 09:00
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Вночі 8 лютого під прицілом ворога знову опинився Нікопольський район.

Новости Днепра про Випустили близько 20 снарядів: вночі Нікопольський район знову попав під обстріл

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

По Червоногригорівській громаді з важкої артилерії окупанти випустили близько 20 снарядів. На щастя, люди не постраждали.

Наразі триває обстеження територій, що потрапили під обстріл.

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Новости Днепра про Випустили близько 20 снарядів: вночі Нікопольський район знову попав під обстрілУкраїнська Новости Днепра про Випустили близько 20 снарядів: вночі Нікопольський район знову попав під обстрілРусский

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