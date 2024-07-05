Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Випускниця ліцею з Дніпра стала одною із семи учнів в Україні, які набрали максимальні 800 балів на НМТ

Випускниця ліцею з Дніпра стала одною із семи учнів в Україні, які набрали максимальні 800 балів на НМТ

Сьогодні 14:19
просмотров

Юна дніпрянка одна із семи учнів України, які набрали на НМТ максимальну кількість балів.

Новости Днепра про Випускниця ліцею з Дніпра стала одною із семи учнів в Україні, які набрали максимальні 800 балів на НМТ

Випускниця ліцею з Дніпра Софія Головко здобула найвищий бал національного мультипредметного тесту – 800. Такі результати мають лише сім учнів на всю країну, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

На “відмінно” дівчина здала чотири предмети. Софія захоплюється українськими авторами і культурою загалом, ба більше – сама пише та проникливо декламує вірші. Збирається вступати на філологічний факультет.

Ще троє юних дніпрян зробили на екзамені мінімум помилок. У них – 780-790 балів. А всі правильні відповіді хоча б з одного предмета дав 171 учасник з Дніпропетровщини.

Нагадаємо, скільки “двохсотбальників” було в Дніпрі на НМТ у 2024 році.

Читайте також:

Новости Днепра про Випускниця ліцею з Дніпра стала одною із семи учнів в Україні, які набрали максимальні 800 балів на НМТУкраїнська Новости Днепра про Випускниця ліцею з Дніпра стала одною із семи учнів в Україні, які набрали максимальні 800 балів на НМТРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі після зіткнення трамваїв на проспекті Б.Хмельницького відновили рух транспорту
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:52
    У Дніпрі після зіткнення трамваїв на проспекті Б.Хмельницького відновили рух транспорту

    У Дніпрі відновили рух трамваїв на проспекті Богдана Хмельницького.

    Релікт льодовикового періоду та тюркська назва: історія річки Самари, що протікає неподалік Дніпра
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:51
    Релікт льодовикового періоду та тюркська назва: історія річки Самари, що протікає неподалік Дніпра

    Історія річки Самара нерозривно пов'язана із козаками. На її берегах…

    Кір Стармер став новим прем’єром Великобританії: що про нього відомо
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:50
    Кір Стармер став новим прем’єром Великобританії: що про нього відомо

    Кір Стармер офіційно став 58-м прем'єром Великої Британії

    Стало відомо, коли на Дніпропетровщині цілий день не будуть вимикати світло
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:50
    Стало відомо, коли на Дніпропетровщині цілий день не будуть вимикати світло

    В Україні з 9 по 24 липня зміняться графіки відключень.

    Наверх