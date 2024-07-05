Випускниця ліцею з Дніпра стала одною із семи учнів в Україні, які набрали максимальні 800 балів на НМТ

Випускниця ліцею з Дніпра Софія Головко здобула найвищий бал національного мультипредметного тесту – 800. Такі результати мають лише сім учнів на всю країну, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.
На “відмінно” дівчина здала чотири предмети. Софія захоплюється українськими авторами і культурою загалом, ба більше – сама пише та проникливо декламує вірші. Збирається вступати на філологічний факультет.
Ще троє юних дніпрян зробили на екзамені мінімум помилок. У них – 780-790 балів. А всі правильні відповіді хоча б з одного предмета дав 171 учасник з Дніпропетровщини.
Нагадаємо, скільки “двохсотбальників” було в Дніпрі на НМТ у 2024 році.
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