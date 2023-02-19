Випрошує їжу, стаючи на задні лапки: у Дніпрі на набережній помітили ручну нутрію (ВІДЕО)

У Дніпрі на набережній помітили доброзичливу нутрію.

За словами дніпрянина Констянтина, нещодавно на набережній біля “Поплавка” він помітив майже ручну нутрію. Тваринка не боїться людей, а навпаки, заграє з ними, стає на задні лапки та випрошує їжу.

Поруч з нутрією гуляє білий качур Борік, який раніше вже став зіркою соцмереж.

Слідом за ручним білим качуром Боріком, до пункту допомоги переселенцям підтягуються інші незвичні для цих місць тваринки. На жаль, не вдалось зняти на відео як ця “Солодка парочка” ходить по п’ятам за людьми в пошуках їжі. Але ще не вечір. Далі буде, – розповів Констянтин. Мешканці Дніпра припустили, що нутрія припливла сюди з яхт-клубу “Січ”, але тварині тоді б довелося подолати відстань в 10 кілометрів проти течії.

Нагадаємо, раніше ми писали про білого качура, який оселився на набережній біля Поплавка, та вальяжно розгулював біля людей.

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