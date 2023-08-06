Виправдовувала Росію та жадала окупації всієї України: на польському кордоні затримали колаборантку з Нікополя

44-річна фанатка путінського режиму та країни-терористки під час пономасштабного вторгнення переїхала з Нікополя у Львівську область як вимушена переселенка. Вона намагалася виїхати до Польщі, аж раптом її затримали прикордонники.
Про це пише пресслужба Державної прикордонної служби України.
Жінка на своїй сторінці в забороненій на території нашої країни соцмережі виправдовувала дії російської армії та висловлювалась про необхідність окупації всієї території України. Правоохоронці зібрали доказову базу, яка це підтверджує.
Зловмисницю засуджено на 1 рік 6 місяців згідно зі ст. 436-2 Кримінального кодексу України «Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників». Такий вирок мешканці Нікополя виніс Галицький районний суд Львова.
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