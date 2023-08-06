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Виправдовувала Росію та жадала окупації всієї України: на польському кордоні затримали колаборантку з Нікополя

Сьогодні 19:43
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Поки Нікополь щоденно потерпає від обстрілів російських окупантів, одна із його мешканок активно намагалася просувати в маси ідеї "руского міра". Допоки колаборантку не затримали на польському кордоні.

Новости Днепра про Виправдовувала Росію та жадала окупації всієї України: на польському кордоні затримали колаборантку з Нікополя

44-річна фанатка путінського режиму та країни-терористки під час пономасштабного вторгнення переїхала з Нікополя у Львівську область як вимушена переселенка. Вона намагалася виїхати до Польщі, аж раптом її затримали прикордонники. 

Про це пише пресслужба Державної прикордонної служби України.

Жінка на своїй сторінці в забороненій на території нашої країни соцмережі виправдовувала дії російської армії та висловлювалась про необхідність окупації всієї території України. Правоохоронці зібрали доказову базу, яка це підтверджує. 

Зловмисницю засуджено на 1 рік 6 місяців згідно зі ст. 436-2 Кримінального кодексу України «Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників». Такий вирок мешканці Нікополя виніс Галицький районний суд Львова.

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Новости Днепра про Виправдовувала Росію та жадала окупації всієї України: на польському кордоні затримали колаборантку з НікополяУкраїнська Новости Днепра про Виправдовувала Росію та жадала окупації всієї України: на польському кордоні затримали колаборантку з НікополяРусский

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