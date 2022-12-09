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  • “Випадково знайшов”: у Кривому Розі затримали чоловіка з повними кишенями патронів

“Випадково знайшов”: у Кривому Розі затримали чоловіка з повними кишенями патронів

Сьогодні 19:15
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Підозрілого криворіжця поліціянти помітили на вулиці Поперечній.

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Побачивши патрульну автівку, він різко змінив напрямок руху й намагався уникнути зустрічі з правохоронцями. Патрульні вирішили чоловіка зупинити та перевірити.

На запитання поліцейських, чи є в нього при собі заборонені речі, 38-річний чоловік зізнався, що має понад 100 набоїв. Затриманий запевняв, що нібито їх знайшов.

Патрульні викликали на місце слідчих.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

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