“Випадково знайшов”: у Кривому Розі затримали чоловіка з повними кишенями патронів

Побачивши патрульну автівку, він різко змінив напрямок руху й намагався уникнути зустрічі з правохоронцями. Патрульні вирішили чоловіка зупинити та перевірити.
На запитання поліцейських, чи є в нього при собі заборонені речі, 38-річний чоловік зізнався, що має понад 100 набоїв. Затриманий запевняв, що нібито їх знайшов.
Патрульні викликали на місце слідчих.
Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
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