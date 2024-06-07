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  • Випадково наступив на плазуна: у реанімації лікарні Дніпра рятують юнака, якого вжалила змія

Випадково наступив на плазуна: у реанімації лікарні Дніпра рятують юнака, якого вжалила змія

Сьогодні 10:40
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На Дніпропетровщині підлітка укусила змія.

Новости Днепра про Випадково наступив на плазуна: у реанімації лікарні Дніпра рятують юнака, якого вжалила змія

У Синельниківському районі 16-річний юнак потрапив до лікарні після того, як його вкусила змія. 

Як розповіла медикиня Світлана Зайчикова, 1 червня до Межівської підстанції центру екстреної медичної допомоги надійшов виклик до неповнолітнього хлопця, який скаржився на біль у нозі. По приїзду на місце з’ясувалося, що юнак випадково наступив на змію під час прогулянки. 

Місце укусу сильно почервоніло, тому медики негайно розпочали надання допомоги. 

Знеболення, асептична пов’язка, іммобілізація кінцівки, в/в крапельна інфузія, вводяться всі на необхідні мед. препарати. Дитина оглядається лікарем педіатром Межівської лікарні і з подальшим наданням медичної допомоги дитина бригадою госпіталізована в реанімаційне відділення медзакладу в Дніпрі, – йдеться у повідомленні.

Нині хлопець під наглядом лікарів. 

Зауважимо, наразі спостерігається значна активність плазунів. Будьте обачними під час прогулянок на природі. Плазуни першими не нападають, але якщо на них наступити, тоді можуть вжалити. 

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Новости Днепра про Випадково наступив на плазуна: у реанімації лікарні Дніпра рятують юнака, якого вжалила зміяУкраїнська

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