Виникло кілька пожеж: в ОВА прокоментували вибухи в Дніпрі, які лунали вдень 16 серпня

У п’ятницю, 16 серпня, жителі Дніпра неодноразово чули звуки вибухів.
За інформацією від керівника ОВА Сергія Лисака, оборонці неба збили над областю 2 ворожі ракети.
Дякую ПвК “Схід” за роботу, – прокоментував Лисак.
Втім, внаслідок ракетних атак у Дніпровському районі виникло кілька пожеж. Минулося без загиблих і постраждалих.
Від артобстрілів і атак дронами-камікадзе потерпала Нікопольщина. Райцентр, Покровська, Мирівська, Мароганецька громади.
Пошкоджені інфраструктура, 5 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто.
Люди не постраждали.
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