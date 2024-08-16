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  • Виникло кілька пожеж: в ОВА прокоментували вибухи в Дніпрі, які лунали вдень 16 серпня

Виникло кілька пожеж: в ОВА прокоментували вибухи в Дніпрі, які лунали вдень 16 серпня

Сьогодні 18:36
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В ОВА пояснили, що за вибухи чули жителі Дніпра.

Новости Днепра про Виникло кілька пожеж: в ОВА прокоментували вибухи в Дніпрі, які лунали вдень 16 серпня

У п’ятницю, 16 серпня, жителі Дніпра неодноразово чули звуки вибухів. 

За інформацією від керівника ОВА Сергія Лисака, оборонці неба збили над областю 2 ворожі ракети.

Дякую ПвК “Схід” за роботу, – прокоментував Лисак. 

Втім, внаслідок ракетних атак у Дніпровському районі виникло кілька пожеж. Минулося без загиблих і постраждалих.

Від артобстрілів і атак дронами-камікадзе потерпала Нікопольщина. Райцентр, Покровська, Мирівська, Мароганецька громади.

Пошкоджені інфраструктура, 5 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто.

Люди не постраждали.

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Новости Днепра про Виникло кілька пожеж: в ОВА прокоментували вибухи в Дніпрі, які лунали вдень 16 серпняУкраїнська

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