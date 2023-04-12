Виносив все, що бачив: мешканець Дніпропетровщини обікрав 3 будинки

Потрапляв у двір, вибивав вікно в будинку та виносив звідти усе, що мало на його погляд яку-небудь цінність.
У ході розшукових заходів поліцейські відділу кримінальної поліції Новомосковського РВП встановили, що до злочинної діяльності причетний мешканець Дніпропетровської області. Правоохоронці встановили його місце перебування та вилучили частину викраденого майна.
Чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 ККУ – крадіжка з проникненням в житло.
Читайте також:
Автор:
Завтра, 13 квітня, приватна енергетична компанія ЦЕК буде проводити планові…
Українські захисники сьогодні, 12 квітня, зупинили десятки атак російських окупантів…
У Дніпрі висадили патріотичну клумбу.
В Україні продовжується мобілізація. За словами міністра оборони Олексія Резнікова,…