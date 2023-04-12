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Виносив все, що бачив: мешканець Дніпропетровщини обікрав 3 будинки

Сьогодні 19:45
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У Новомосковському районі поліцейські затримали крадія. 23-річний чоловік за місяць встиг обікрасти 3 будинки.

Новости Днепра про Виносив все, що бачив: мешканець Дніпропетровщини обікрав 3 будинки

Потрапляв у двір, вибивав вікно в будинку та виносив звідти усе, що мало на його погляд яку-небудь цінність.

У ході розшукових заходів поліцейські відділу кримінальної поліції Новомосковського РВП встановили, що до злочинної діяльності причетний мешканець Дніпропетровської області. Правоохоронці встановили його місце перебування та вилучили частину викраденого майна.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 ККУ – крадіжка з проникненням в житло.

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Новости Днепра про Виносив все, що бачив: мешканець Дніпропетровщини обікрав 3 будинкиУкраїнська Новости Днепра про Виносив все, що бачив: мешканець Дніпропетровщини обікрав 3 будинкиРусский

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