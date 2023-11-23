Винаходи школярів із Дніпра відправили в космос

Експериментальні винаходи дніпровських школярів опинилися в космосі.

9 листопада 2023 р. дві команди з Дніпропетровської МАН відвідали мис Канаверал (США) під час запуску ракети «SpaceX Dragon» з їхніми експериментами на борту. Це відбулося в рамках 17-ї місії SSEP — міжнародної програми космічних учнівських експериментів(Student Spaceflight Experiments Program, SSE

SSEP – це комплексна програма з розвитку наукової та STEAM-освіти, яка націлена на виховання нового покоління науковців та винахідників.

Програма націлена на те, щоби долучити школярів різного віку до спільноти вчених та інженерів аерокосмічної галузі, сформувати нове покоління науковців і винахідників, надихнути на проведення справжніх наукових досліджень і розвиток навичок, актуальних у XXI столітті.

Один із переможних проєктів — це дослідження впливу гумінових речовин на одноклітинні гриби в умовах мікрогравітації (під керівництвом Білан Марини Володимирівни, керівника гуртка закладу, доцента кафедри інфекційних хвороб тварин, кандидата ветеринарних наук Дніпровського державного аграрно-економічного університету). А другий проєкт – вивчення впливу мікрогравітації та перевантаження на дифузію в металах (під керівництвом Лихопавло Наталії Юріївни, керівника гуртка закладу, вчителя хімії Криворізького ліцею №129 Криворізької міської ради).

Вихованці долучилися до конференції учасників SSEP у США. Під час поїздки вони також відвідали Космічний центр імені Кеннеді та Науковий центр Орландо.

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