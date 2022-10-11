Вимкнути з розетки, встановити «авіарежим» та прибрати накип: що допоможе скоротити споживання електроенергії

Росія б'є ракетами по критичній інфраструктурі України. Внаслідок обстрілу 10 жовтня було пошкоджено кілька електростанцій. Влада закликала мешканців України знизити споживання електроенергії, щоб енергетикам було легше та вони змогли швидше відновити інфраструктуру. Журналісти dnepr.info зібрали поради, як знизити споживання світла не на один день, а зробити це правилом і легко дотримуватися його.

Розетки та лампи

Найпростіша порада, яку дають енергетики – відключати всі прилади від мережі. ТБ, пральна машинка або кавоварка в режимі очікування можуть споживати до 15% електроенергії. Багато видів електронних пристроїв продовжують споживати електроенергію навіть коли самі прилади вимкнені або перебувають у «сплячому» режимі.

Із завданням допоможуть впоратися «розумні» подовжувачі, які можуть вимкнути усі прилади за допомогою перемикача.

Ще один легкий спосіб заощаджувати електрику – світлодіодні лампи. Якщо ви цього ще не зробили – зробіть нарешті. Вони споживають у 7 разів менше електроенергії порівняно з лампами розжарювання. Такі лампи не бояться перепадів напруги, працюватимуть мінімум 3 роки, а в порівнянні зі звичайними коштують не так вже й дорого.

Також можна зробити у приміщенні зональне освітлення. Це допомагає економити і кошти на оплату електроенергії та саму електрику.

Ті, хто постійно забуває вимкнути в будь-якій кімнаті, світло можуть встановити датчик руху. Сьогодні це вже не дивина, коштують вони не дорого, але дозволять суттєво заощадити електроенергію, оскільки «гаснуть» слідом за людиною, що пішла з кімнати.

Техніка та телефон

Якщо переключити телефон на «авіарежим», то зарядити його можна набагато швидше, ніж у його звичайному стані. Справа в тому, що поки смартфон у звичайному режимі «підживлюється» енергією, він одночасно витрачає сили на встановлення розташування, пошук сигналу вишок зв’язку. Щоб рідше заряджати сам телефон, його потрібно перевести в режим економії енергії. Не забувайте після заряджання вимикати пристрій від мережі.

Купуючи нову побутову техніку, потрібно вибирати клас «А+++». Вона споживає менше енергії та зменшує навантаження на мережу.

При виборі обігрівача краще віддати перевагу масляному радіатору або керамічним панелям. Вони вважаються найенергоефективнішими. Дають багато тепла, але споживають мало енергії.

Встановіть правило включати пральну або посудомийну машинку після 23:00 годин вечора або до 6:00 ранку. За наявності двозонного електролічильника це не тільки заощаджує оплату комунальних послуг, оскільки в цей час «включається» нічний тариф, а й знижує електроспоживання в пікові годинни з 17:00 до 22:00.

Побутові речі

Також економити електроенергію можна за допомогою таких простих приладів як електрочайник, пилосос та праска. У першому випадку потрібно кип’ятити води стільки, скільки потрібно для чашки чаю та вчасно видаляти накип. Нагар не тільки псує воду, а й проводить тепло в 30 разів гірше, ніж якби чайник був чистий. У другому – міняти чи мити фільтр. Брудний фільтр у пилососі зменшує тягу повітря, що веде до збільшення енергоспоживання приладом. Починати і закінчувати прасування потрібно тими речами, які люблять низький температурний режим. Таким чином, після завершення прасування можна «розрівняти» річ уже вимкненою з мережі праскою. Завантажуючи пральну машинку, як радить виробник, можна заощадити до 15% електроенергії. Перевантаження чи недовага білизни у разі веде до підвищеного витрати електрики.

Бойлер і мікрохвильова піч вважаються одними з найбільших «пожирачів» електрики. Розігріти страву можна на плиті або в духовці, а очищений від накипу ТЕН в бойлері не тільки дозволить водонагрівачу пропрацювати довше, а й дозволить зменшити витрату електроенергії вдвічі. Для того, щоб прийняти ванну або вмитися, достатньо буде виставити температуру в бойлері на 50 градусів. Це заощадить електрику. Але в такому випадку раз на тиждень потрібно на кілька годин підвищувати її до 90 градусів, щоб запобігти появі бактерій усередині бака.

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