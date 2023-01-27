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Вимкнули світло: що робити, якщо картка залишилася у банкоматі

Сьогодні 14:54
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Під час екстрених та аварійних відключень електрики у Дніпрі світло може зникнути будь-якої хвилини. Відбутись це може будь-де: і вдома, і в магазині, і навіть у банку. А ось що робити, коли світло зникло якраз у той час, коли мешканці Дніпра знімали гроші в банкоматі і при цьому все, що встигла зробити ця «машина» – лише забрати картку, а власник пластику – підтвердив операцію, але не встиг отримати гроші – розбиралися журналісти dnepr.info.

Новости Днепра про Вимкнули світло: що робити, якщо картка залишилася у банкоматі

Перше, що потрібно–  зателефонувати на гарячу лінію банку, клієнтом якого ви є. Навіть якщо не знаєте номер, він має бути вказаний на банкоматі або у мобільному застосунку. Оператору потрібно повідомити адресу банкомату та час проведення операції. Після прийняття та розгляду заяви гроші мають повернути на картку. Також можна звернутися до найближчого банківського відділення. Перевірка заяви – процес не швидкий, може тривати кілька банківських днів.

Працюючи з терміналом потрібно діяти аналогічно – телефонувати до банку. Коли заява буде опрацьована і гроші в терміналі перерахують, необхідну суму або повернуть на картку, або зарахують на картку одержувача, якщо світло зникло під час переказу грошей.

Нагадаємо, зняти кошти з картки у Дніпрі можна в аптеці, на касі супермаркету, на АЗС. Для проведення операції потрібно спочатку сплатити будь-який товар карткою та сказати касиру про бажання зняти готівку. Мінімальна сума, яку можна зняти з картки на касі – 500 грн., максимальна – 600 грн.

Найбезпечніший метод зняття готівки при аварійних відключеннях світла – банкомат у банківському відділенні або поряд. Також у Нацбанку у грудні 2022 року було розроблено картку, яка показує чергові відділення банків, які працюють навіть під час відключення світла. Подивитися її можна тут.

 

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Новости Днепра про Вимкнули світло: що робити, якщо картка залишилася у банкоматіУкраїнська Новости Днепра про Вимкнули світло: що робити, якщо картка залишилася у банкоматіРусский

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