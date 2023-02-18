Вимагав закінчити війну протягом 10-ти днів: у Дніпрі чоловік погрожував підірвати метро

На електронну пошту СБУ надійшли листи з погрозами від чоловіка, який представився Денисом та запевнив, що він зі Львова. Адресант повідомив, що збирається підірвати метро Дніпра, якщо не будуть виконані його вимоги.

Так, серед вимог чоловіка було закінчення війни протягом 10-ти днів, повідомляє “Інформатор”.

Крім того, пізніше поліції надійшло декілька повідомлень про вибухівки в школах, лікарнях, ТРЦ і навіть житлових будинках. Невідомий погрожував підірвати будівлі, якщо йому не дадуть гроші.

За інформацією від пресслужби міськради Дніпра, через ці заяви представникам правоохоронних органів довелося обстежити 199 навчальних закладів, 34 лікарень та станції метро. Небезпека виявилася хибною – жодних вибухових предметів на зазначених локаціях знайдено не було.

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