Вилучили 33 кілограми пороху: на Дніпропетровщині чоловік продавав зброю та боєприпаси

Поліцейські Дніпропетровщини затримали 57-річного чоловіка, який налагодив бізнес з продажу зброї, боєприпасів та вибухових речовин через інтернет.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Дніпропетровської області.

Відомо, що обвинувачений продавав будь-який вид зброї або вибухівки через вебсайт, а замовлення надсилав поштою.

28 травня за силової підтримки спецпризначенців КОРД за місцем мешкання фігуранта відбувся обшук, в ході якого вилучено карабін, магазини до стрілецької зброї, саморобні вибухові пристрої, димові шашки, снаряд 120 мм, понад 7 тис. патронів і 33 кг пороху, – повідомили у поліції.

Вилучене службовці відправили на експертне дослідження, а чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру у вчиненні правопорушення передбаченого частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами).

Наразі обвинуваченому обрано запобіжний захід. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.

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