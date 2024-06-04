Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Вилучили 33 кілограми пороху: на Дніпропетровщині чоловік продавав зброю та боєприпаси

Сьогодні 11:35
просмотров

Поліцейські Дніпропетровщини затримали 57-річного чоловіка, який налагодив бізнес з продажу зброї, боєприпасів та вибухових речовин через інтернет.

Новости Днепра про Вилучили 33 кілограми пороху: на Дніпропетровщині чоловік продавав зброю та боєприпаси

Про це повідомили у пресслужбі поліції Дніпропетровської області.

Відомо, що обвинувачений продавав будь-який вид зброї або вибухівки через вебсайт, а замовлення надсилав поштою.

28 травня за силової підтримки спецпризначенців КОРД за місцем мешкання фігуранта відбувся обшук, в ході якого вилучено карабін, магазини до стрілецької зброї, саморобні вибухові пристрої, димові шашки, снаряд 120 мм, понад 7 тис. патронів і 33 кг пороху, – повідомили у поліції.

Вилучене службовці відправили на експертне дослідження, а чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру у вчиненні правопорушення передбаченого частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами). 

Наразі обвинуваченому обрано запобіжний захід. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що у Кривому Розі судили жінку за антисемітські дописи.

Читайте також:

Новости Днепра про Вилучили 33 кілограми пороху: на Дніпропетровщині чоловік продавав зброю та боєприпасиУкраїнська Новости Днепра про Вилучили 33 кілограми пороху: на Дніпропетровщині чоловік продавав зброю та боєприпасиРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі судитимуть жінку, яка хотіла продати 2-річного сина
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:04
    У Дніпрі судитимуть жінку, яка хотіла продати 2-річного сина

    Матеріали кримінального впровадження щодо "продажу" 2-річного хлопчика були направлені в…

    Принижувала євреїв: у Кривому Розі судили жінку за антисемітські дописи
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:21
    Принижувала євреїв: у Кривому Розі судили жінку за антисемітські дописи

    Жителька Кривого Рогу розповсюджувала на своїй сторінці у Facebook антисемітські…

    “Більше 10 будинків, лікарня та поліклініка”: Борис Філатов доповів про наслідки ранкової атаки на Дніпро
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:05
    “Більше 10 будинків, лікарня та поліклініка”: Борис Філатов доповів про наслідки ранкової атаки на Дніпро

    Мер Дніпра Борис Філатов доповів про наслідки ворожої атаки.

    Ховались у кущах: у Дніпрі затримали крадіїв кабелю
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:21
    Ховались у кущах: у Дніпрі затримали крадіїв кабелю

    Учора, 3 червня, вночі небайдужі жителі Чечелівського району повідомили у…

    Наверх