Викид коксохіму в Кривому Розі: фахівці повідомили про екологічну ситуацію в місті

Експерти повідомили про екологічну ситуацію у Кривому Розі після нештатної ситуації на одному із підприємств.

Цими вихідними Кривий Ріг накрило їдкою чорною хмарою. Пізніше стало відомо, що на одному із підприємств сталася нештатна ситуація через раптове відключення ряду виробничих потужностей від зовнішньої енергосистеми. Згодом неполадки вдалося усунути, але над містом завис смердючий дим.

Експерти криворізького відділення Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб повідомили про екологічну ситуацію у Кривому Розі після викиду з коксохіму. За даними фахівців, якість повітря та води – в нормі.

Станом на ранок 24 червня рівні зовнішнього гамма-випромінювання складають: по м. Кривий Ріг – 0,10-0,12 мкЗв/год, що не перевищує значень природного радіаційного фону, характерного для території міста (до 0,20 мкЗв/год). За інформацією моніторингу, питна вода за фізико-хімічними та мікробіологічними показниками у місті являється безпечною для споживання населенням, – йдеться у повідомленні.

А ось вчора в повітрі спостерігалися незначні перевищення гранично допустимих концентрацій діоксиду азоту (0,22 мг/ м3, (при нормі 0,2 мг/ м3), аміаку (0, 26мг/м3, при нормі 0,2 мг/м3), сірководню (0, 0085 мг/м3, (при нормі 0,008 мг/м3). Станом на 14 години 23 червня, концентрації забруднювальних речовин вже знаходились у межах норми.

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