Викрав з автомобіля бронежилет та медичне приладдя: поліція Дніпра затримала зловмисника

Працівники відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції розкрили крадіжку з автомобіля, скоєну по проспекту Лесі Українки. Підозрюваний розбив автомобільне скло та викрав бронежилети. Викрадені речі планував продати та підшуковував потенційних покупців.

Оперативники спільно з працівниками УКР в Луганській області затримали раніше судимого 32-річного чоловіка, мешканця іншої області. Також правоохоронці встановили, що затриманий може бути причетний до серії аналогічних крадіжок у місті, серед яких – крадіжка бронежилетів з волонтерського автомобіля у Чечелівському районі.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за злочин – до 8 років позбавлення волі. Триває слідство.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: