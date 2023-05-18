Викрав з автомобіля бронежилет та медичне приладдя: поліція Дніпра затримала зловмисника

Оперативники спільно з працівниками УКР в Луганській області затримали раніше судимого 32-річного чоловіка, мешканця іншої області. Також правоохоронці встановили, що затриманий може бути причетний до серії аналогічних крадіжок у місті, серед яких – крадіжка бронежилетів з волонтерського автомобіля у Чечелівському районі.
Затриманому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за злочин – до 8 років позбавлення волі. Триває слідство.
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