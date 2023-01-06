Виконував бойове завдання: на війні загинув випускник ДНУ та волонтер із Дніпра

Про сумну звістку повідомили в Центрі соціальних ініціатив і волонтерства ДНУ імені Олеся Гончара.
Артем Збаранський загинув напередодні Нового року, виконуючи бойове завдання.
Знайомі Артема розповіли, що він випустився із ДНУ в 2015 році. В університеті він вивчав психологію, волонтерив та був в студраді. На війну пішов добровольцем.
Сумуємо, висловлюємо співчуття родині, друзям, однокурсникам, побратимам з батальйону “Дике поле”, психологам міста й усім, хто знав Артема, мужнього Воїна й Захисника нашої країни, – написали знайомі Артема.
Вічна слава та пам’ять Захиснику
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Вічна слава!
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