Виконував бойове завдання: на війні загинув 33-річний Герой із Дніпропетровщини

30 вересня у бою за Україну загинув Захисник із Дніпропетровської області Станіслав Дудоладов. Йому було 33 роки.
Про це повідомляє Першотравенська міська рада.
Станіслав служив у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Загинув Герой під час виконання бойового завдання під містом Бахмут.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна. Герої не вмирають!
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