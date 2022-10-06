Виконував бойове завдання: на війні загинув 33-річний Герой із Дніпропетровщини

Світла пам'ять!

30 вересня у бою за Україну загинув Захисник із Дніпропетровської області Станіслав Дудоладов. Йому було 33 роки.

Про це повідомляє Першотравенська міська рада.

Станіслав служив у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Загинув Герой під час виконання бойового завдання під містом Бахмут.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна. Герої не вмирають!

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