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  • Виконував бойове завдання: на війні загинув 33-річний Герой із Дніпропетровщини

Виконував бойове завдання: на війні загинув 33-річний Герой із Дніпропетровщини

Вчора 16:47
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Світла пам'ять!

Новости Днепра про Виконував бойове завдання: на війні загинув 33-річний Герой із Дніпропетровщини

30 вересня у бою за Україну загинув Захисник із Дніпропетровської області Станіслав Дудоладов. Йому було 33 роки.

Про це повідомляє Першотравенська міська рада.

Станіслав служив у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Загинув Герой під час виконання бойового завдання під містом Бахмут.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна. Герої не вмирають!

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Новости Днепра про Виконував бойове завдання: на війні загинув 33-річний Герой із ДніпропетровщиниУкраїнська Новости Днепра про Виконував бойове завдання: на війні загинув 33-річний Герой із ДніпропетровщиниРусский

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