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  • Виконував бойове завдання на Луганщині: війна забрала життя ще одного захисника із Дніпра

Виконував бойове завдання на Луганщині: війна забрала життя ще одного захисника із Дніпра

Сьогодні 13:13
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Вранці 2 лютого, виконуючи бойове завдання на Луганщині, загинув захисник із Дніпра Павло Гаран.

Новости Днепра про Виконував бойове завдання на Луганщині: війна забрала життя ще одного захисника із Дніпра

Про втрату повідомив депутат Дніпровської міської ради Олексій Безуглий на своїй сторінці у Facebook

Він розповів, яким мужнім та відданим був воїн-земляк. 

“Паша був одним з перших, хто прийшов до ДФТГ «Варта Дніпра» на початку війни. Одним з перших він потім перейшов і до сил територіальної оборони. Першим він виходив і на позиції… Війна не обирає, кого сьогодні забере з поля бою. Вона щоденно збирає свої криваві плоди. І припинити це можна лише одним способом – назавжди відбити бажання лізти на нашу землю різній наволочі. В ім’я наших дітей та майбутніх поколінь”, – зворушливо написав Безуглий у соцмережах. 

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Новости Днепра про Виконував бойове завдання на Луганщині: війна забрала життя ще одного захисника із ДніпраУкраїнська Новости Днепра про Виконував бойове завдання на Луганщині: війна забрала життя ще одного захисника із ДніпраРусский

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