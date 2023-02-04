Виконував бойове завдання на Луганщині: війна забрала життя ще одного захисника із Дніпра

Вранці 2 лютого, виконуючи бойове завдання на Луганщині, загинув захисник із Дніпра Павло Гаран.

Про втрату повідомив депутат Дніпровської міської ради Олексій Безуглий на своїй сторінці у Facebook.

Він розповів, яким мужнім та відданим був воїн-земляк.

“Паша був одним з перших, хто прийшов до ДФТГ «Варта Дніпра» на початку війни. Одним з перших він потім перейшов і до сил територіальної оборони. Першим він виходив і на позиції… Війна не обирає, кого сьогодні забере з поля бою. Вона щоденно збирає свої криваві плоди. І припинити це можна лише одним способом – назавжди відбити бажання лізти на нашу землю різній наволочі. В ім’я наших дітей та майбутніх поколінь”, – зворушливо написав Безуглий у соцмережах.

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