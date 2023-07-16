Вийшов з дому і не повернувся: на Дніпропетровщині уже третій місяць розшукують чоловіка (ФОТО)

Чоловік проживав у Покрові по вулиці Бориса Мозолевського. Протягом трьох місяів правоохоронці намагаються його знайти, пише пресслужба поліції Дніпропетровської області.
Прикмети зниклого: на вигляд 35-40 років, зріст 185 см, карі очі, темне коротке волосся.
Якщо ви володієте будь-якою інформацією стосовно місця перебування Сергія, повідомте за номерами: 102; 4 20 02; 068 396 85 39; 050 456 40 11.
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