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  • Вийшов з дому і не повернувся: на Дніпропетровщині уже третій місяць розшукують чоловіка (ФОТО)

Вийшов з дому і не повернувся: на Дніпропетровщині уже третій місяць розшукують чоловіка (ФОТО)

Сьогодні 18:51
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У Дніпропетровській області розшукують зниклого Сергія Гріндєва, який ще 23 квітня вийшов із дому і досі не повернувся.

Новости Днепра про Вийшов з дому і не повернувся: на Дніпропетровщині уже третій місяць розшукують чоловіка (ФОТО)

Чоловік проживав у Покрові по вулиці Бориса Мозолевського. Протягом трьох місяів правоохоронці намагаються його знайти, пише пресслужба поліції Дніпропетровської області.

Прикмети зниклого: на вигляд 35-40 років, зріст 185 см, карі очі, темне коротке волосся. 

Якщо ви володієте будь-якою інформацією стосовно місця перебування Сергія, повідомте за номерами: 102; 4 20 02; 068 396 85 39; 050 456 40 11.

Новости Днепра про Вийшов з дому і не повернувся: на Дніпропетровщині уже третій місяць розшукують чоловіка (ФОТО)

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Новости Днепра про Вийшов з дому і не повернувся: на Дніпропетровщині уже третій місяць розшукують чоловіка (ФОТО)Українська Новости Днепра про Вийшов з дому і не повернувся: на Дніпропетровщині уже третій місяць розшукують чоловіка (ФОТО)Русский

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