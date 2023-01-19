Вийшов на пробіжку незадовго до: мешканець будинку на Перемозі став свідком ракетного удару в Дніпрі

Мешканець зруйнованого будинку на Перемозі описав перші хвилини після прильоту російської ракети.

Станіслав Ковтун живе в будинку, в який 14 січня прилетіла ракета. Його квартира знаходиться в одному із під’їздів, що вцілів. Вибуховою хвилею там вибило всі вікна та пошкодило речі всередині.

За словами Станіслава, приблизно за півгодини до вибуху він вийшов на пробіжку і став одним із свідків прильоту. Чоловікові пощастило, якби він обрав інший маршрут, то міг би опинитися в епіцентрі ракетного удару.

Я вирішив повернути ліворуч та пробігтися по нові набережній вздовж річки, де немає калює та рівна плитка. Як потім виявилося, це було правильне рішення, тому що в альтернативній історії я би опинився в епіцентрі вибуху, так як стояв би на світлофорі біля зупинки, – пише Станіслав.

Станіслав збирався переходити дорогу біля новобудови поруч, коли пролунав вибух. Він був такої сили, що чоловік інстинктивно завалився на траву. Спочатку він подумав, що прилетіло в сусідній будинок, або поміж ними.

Було не зрозуміло через дим, я бачив тільки як звисали тролейбусні проводи, – уточнив Станіслав.

Станіслав попрямував у бік будинку, де горіли автомобілі та кричали люди. За його словами, це були мешканці будинку, які до вибуху вийшли зі своїх осель. Через декілька хвилин до багатоповерхівки приїхала поліція. Правоохоронці за допомогою гучномовців просили людей відійти подалі, адже була загроза повторної детонації.

Чоловік каже, що не відчував страху та виконав команду поліціянтів. В одному із під’їздів будинку живуть його батьки, тому чоловік побіг до них. Квартира вціліла, проте рідні не відповідали. Станіслав уточнив, що вони не постраждали. За його словами, вибухова хвиля пройшлася по всій багатоповерхівці, а мешканці, які в момент прильоту були всередині казали, що дім сильно трусило.

Ти усвідомлюєш, що того будинку, в якому ти жив сорок сім років – вже нема. Це буде інший будинок. З незагоєною раною. Щодня ти будеш проходити повз ті під’їзди і пам’ятати 14 січня 2023 року. Світла пам’ять невинно вбитим сусідам, – написав Станіслав.

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