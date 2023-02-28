Вийшов на полювання за синичками: у Дніпрі помітили лютого птаха-хижака (ФОТО)

У Дніпрі сфотографували пернатого хижака.

Світлинами поділився дніпрянин Юрій Мухін в спільноті “Птахи України”.

Близько двох місяців Юрій спостерігає за яструбами, що прилітають до його лісової годівнички, яку дніпрянин спорудив для синичок та горобців. Днями поблизу його будинку розгорнулася ціла пташина бійня. Пернатий хижак вирішив полякати маленьких крилатих та намагався напасти на одного із них.

Дніпрянин розповів, що хижак зазвичай ховається за його спиною, коли чоловік сидить поблизу годівнички, та вистежує синичок. Зазвичай маленькі пташки встигають подати сигнал тривоги та розлетітися хто куди, але цього разу яструбу майже вдалося вполювати здобич.

А сьогодні малеча прогавила і яструб бухнувся на невеличку присаду, і як назло, спиною до мене. Почав знімати! Миттєво повернувся і дав деру, зваливши присаду. Синиці в шоці, я теж. Так близько ще не знімав. Думав, що нічого не вийшло, але 3 кадри – можна показати. До птаха 3 м, – розповів чоловік.

За його словами, яструб не зміг вполювати синичок, пташки змогли вирватися з його лап.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: