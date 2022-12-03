Вийшла з дому капцях: у Дніпрі розшукують безвісти зниклу жінку

У Дніпрі поліція розшукує зниклу жінку.

У Дніпрі шукають зниклу 32-річну жінку. Як розповіли в поліції, Грицько Стефанія Василівна вийшла із дому близько 6 ранку і досі не повернулася.

Живе жінка на вулиці Далекосхідній у Дніпрі.

Прикмети: зріст – 170/175 см, худорлявої статури, довге світле волосся.

Була одягнена: кофта білого кольору, штани чорного кольору, домашні капці.

За наявності інформації про місце перебування безвісти зниклої просимо звертатися за телефоном – 099-01-81-688 або 102.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: