Вийшла з дому капцях: у Дніпрі розшукують безвісти зниклу жінку

У Дніпрі шукають зниклу 32-річну жінку. Як розповіли в поліції, Грицько Стефанія Василівна вийшла із дому близько 6 ранку і досі не повернулася.
Живе жінка на вулиці Далекосхідній у Дніпрі.
Прикмети: зріст – 170/175 см, худорлявої статури, довге світле волосся.
Була одягнена: кофта білого кольору, штани чорного кольору, домашні капці.
За наявності інформації про місце перебування безвісти зниклої просимо звертатися за телефоном – 099-01-81-688 або 102.
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