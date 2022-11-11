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  • Виховав десятки науковців: у Дніпрі помер екс-декан геолого-географічного факультету ДНУ

Виховав десятки науковців: у Дніпрі помер екс-декан геолого-географічного факультету ДНУ

Сьогодні 12:53
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У Дніпрі пішов з життя екс-декан геолого-географічного факультету ДНУ.

Новости Днепра про Виховав десятки науковців: у Дніпрі помер екс-декан геолого-географічного факультету ДНУ

Нещодавно стало відомо про смерть Володимир Богдановича – науковця та екс-декана геолого-географічного факультету ДНУ. Про це повідомили на сторінці університету на фейсбук.

Зазначається, що на посаді декана Володимир Володимирович Богданович пробув майже 16 років. Виховав не одне покоління майбутніх науковців. Колеги та студенти знали його, як справжнього професіонала в сфері геології. За словами підопічних, він завжди був готовий прийти на допомогу.

Останнім часом тяжко хворів. 5 листопада Володимир Володимирович пішов з життя після довготривалої хвороби.

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Новости Днепра про Виховав десятки науковців: у Дніпрі помер екс-декан геолого-географічного факультету ДНУУкраїнська

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