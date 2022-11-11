Виховав десятки науковців: у Дніпрі помер екс-декан геолого-географічного факультету ДНУ

Нещодавно стало відомо про смерть Володимир Богдановича – науковця та екс-декана геолого-географічного факультету ДНУ. Про це повідомили на сторінці університету на фейсбук.
Зазначається, що на посаді декана Володимир Володимирович Богданович пробув майже 16 років. Виховав не одне покоління майбутніх науковців. Колеги та студенти знали його, як справжнього професіонала в сфері геології. За словами підопічних, він завжди був готовий прийти на допомогу.
Останнім часом тяжко хворів. 5 листопада Володимир Володимирович пішов з життя після довготривалої хвороби.
Читайте також:
Автор:
Сьогодні у Дніпрі оголосили про стабілізаційні відключення світла. Почнуться вони…
У Дніпрі рятують чотирьох працівників Нової пошти, які були на…
На Дніпропетровщині 11 листопада стабілізаційні відключення почнуться пізніше.
Ворог під час відступу намагається максимально пошкодити лінії електропередач, інші…