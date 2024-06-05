Вихователям в дитсадочках Дніпра платитимуть більше

У Дніпрі вихователі дошкільних закладів освіти отримуватимуть більшу зарплатню.

У Дніпрі підвищать зарплату вихователям дитячих садочків та їх помічникам. Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов у своєму Facebook.

Попри те, що зараз всі можливі ресурси Дніпра кинуті на системну підготовку до зими (яка, вочевидь, буде вкрай складною та непередбачуваною) місто підвищує зарплату вихователів дитячих садочків та їхніх помічників, – зазначив Філатов.

Підвищення відбудеться вже цього місяця. Така можливість зʼявилась завдяки муніципальним надбавкам до однієї тисячі гривень.

За словами міського голови, розмір доплати визначатиметься з урахуванням освітньо-кваліфікаційного рівня, досвіду роботи та кваліфікаційної категорії.

З усіма викликами війни, необхідністю пропрацьовувати найтяжчі сценарії виходів з блекаутів чи утримання енергосистеми, разом із багатомільйонними закупівлями дронів та техніки для Сил оборони, ми також маємо підставити плече тим, хто турбується про найменших наших дніпрян. Це буде справедливо, – зауважив міський голова.

Читайте також:

Українська

Автор: