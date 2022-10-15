Вихопив сумку з грошима та мобільним телефоном: у Дніпрі чоловік пограбував жінку

Учора, 14 жовтня, близько 21:00 на лінію "102" зателефонувала жінка та повідомила, що її пограбував невідомий на вулиці Баха — вихопив сумку з речами, грошима та мобільним телефоном.

Патрульні оперативно виїхали на місце злочину. Потерпіла їм розповіла, як виглядав крадій та що він побіг вбік вулиці Севастопольської.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції у Дніпропетровській області.

Правоохоронці почали відпрацьовувати прилеглу територію. Незабаром вони помітили чоловіка, схожого на грабіжника. Його зупинили. Заявниця упізнала в ньому нападника.

Під час поверхневої перевірки у чоловіка виявили телефон потерпілої, а неподалік її сумку. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, а зловмисника доставили до відділку поліції. Його затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Нікополі 21-річна дівчина вбила співмешканця.

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