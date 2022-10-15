Вихопив сумку з грошима та мобільним телефоном: у Дніпрі чоловік пограбував жінку

Патрульні оперативно виїхали на місце злочину. Потерпіла їм розповіла, як виглядав крадій та що він побіг вбік вулиці Севастопольської.
Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції у Дніпропетровській області.
Правоохоронці почали відпрацьовувати прилеглу територію. Незабаром вони помітили чоловіка, схожого на грабіжника. Його зупинили. Заявниця упізнала в ньому нападника.
Під час поверхневої перевірки у чоловіка виявили телефон потерпілої, а неподалік її сумку. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, а зловмисника доставили до відділку поліції. Його затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Нікополі 21-річна дівчина вбила співмешканця.
Читайте також:
Автор:
12 жовтня до поліції міста Нікополь надійшло повідомлення, що в…
Важливо!
Відтепер приміський потяг, що курсує до Нікополя, робитиме ще одну…
У суботу, 15 жовтня, деякі мешканці Дніпра та Дніпровського району…