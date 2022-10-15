Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Вихопив сумку з грошима та мобільним телефоном: у Дніпрі чоловік пограбував жінку

Вихопив сумку з грошима та мобільним телефоном: у Дніпрі чоловік пограбував жінку

Сьогодні 15:43
просмотров

Учора, 14 жовтня, близько 21:00 на лінію "102" зателефонувала жінка та повідомила, що її пограбував невідомий на вулиці Баха — вихопив сумку з речами, грошима та мобільним телефоном.

Новости Днепра про Вихопив сумку з грошима та мобільним телефоном: у Дніпрі чоловік пограбував жінку

Патрульні оперативно виїхали на місце злочину. Потерпіла їм розповіла, як виглядав крадій та що він побіг вбік вулиці Севастопольської.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції у Дніпропетровській області. 

Правоохоронці почали відпрацьовувати прилеглу територію. Незабаром вони помітили чоловіка, схожого на грабіжника. Його зупинили. Заявниця упізнала в ньому нападника.

Під час поверхневої перевірки у чоловіка виявили телефон потерпілої, а неподалік її сумку. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, а зловмисника доставили до відділку поліції. Його затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Новости Днепра про Вихопив сумку з грошима та мобільним телефоном: у Дніпрі чоловік пограбував жінку

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Нікополі 21-річна дівчина вбила співмешканця. 

Читайте також:

Новости Днепра про Вихопив сумку з грошима та мобільним телефоном: у Дніпрі чоловік пограбував жінкуУкраїнська Новости Днепра про Вихопив сумку з грошима та мобільним телефоном: у Дніпрі чоловік пограбував жінкуРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Нікополі 21-річна дівчина вбила співмешканця
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:30
    У Нікополі 21-річна дівчина вбила співмешканця

    12 жовтня до поліції міста Нікополь надійшло повідомлення, що в…

    В одному з міст Дніпропетровщини з понеділка школярі повернуться за парти
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:59
    В одному з міст Дніпропетровщини з понеділка школярі повернуться за парти

    Важливо!

    Приміський потяг до Нікополя: “Укрзалізниця” призначила додаткову зупинку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:38
    Приміський потяг до Нікополя: “Укрзалізниця” призначила додаткову зупинку

    Відтепер приміський потяг, що курсує до Нікополя, робитиме ще одну…

    Навіть у вихідні: де у Дніпрі та Дніпровському районі сьогодні немає води
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:54
    Навіть у вихідні: де у Дніпрі та Дніпровському районі сьогодні немає води

    У суботу, 15 жовтня, деякі мешканці Дніпра та Дніпровського району…

    Наверх