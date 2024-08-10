Вихоплювали гаджети з рук: на Дніпропетровщині затримали двох підозрюваних у пограбуваннях

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.
Правоохоронці вилучили викрадене майно. Відомо, що один із затриманих раніше уже мав проблеми із законом.
Перше пограбування сталося на вулиці Нова. 31-річний чоловік прийшов до квартири потерпілої й попрохав подзвонити знайомому. Коли жінка почала набирати номер, зловмисник вихопив телефон у неї з рук та втік.
Ще одне пограбування сталось 1 серпня біля одного з магазинів по вул.Преображенська. Зловмисник поцупив гаджет з кишені перехожого, після чого втік. Поліцейські Павлоградського районного відділу поліції розшукали та затримали підозрюваних – 31-річного та 28-річного фігурантів, — йдеться у дописі поліції.
Затриманим повідомили про підозру за ч .4 ст. 186 (грабіж) ККУ.
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