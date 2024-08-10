Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Вихоплювали гаджети з рук: на Дніпропетровщині затримали двох підозрюваних у пограбуваннях

Вихоплювали гаджети з рук: на Дніпропетровщині затримали двох підозрюваних у пограбуваннях

Сьогодні 12:00
просмотров

У місті Павлоград поліцейські затримали двох підозрюваних у пограбуваннях.

Новости Днепра про Вихоплювали гаджети з рук: на Дніпропетровщині затримали двох підозрюваних у пограбуваннях

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Правоохоронці вилучили викрадене майно. Відомо, що один із затриманих раніше уже мав проблеми із законом.

Новости Днепра про Вихоплювали гаджети з рук: на Дніпропетровщині затримали двох підозрюваних у пограбуваннях

Перше пограбування сталося на вулиці Нова.  31-річний чоловік прийшов до квартири потерпілої й попрохав подзвонити знайомому. Коли жінка почала набирати номер, зловмисник вихопив телефон у неї з рук та втік.

Ще одне пограбування сталось 1 серпня біля одного з магазинів по вул.Преображенська. Зловмисник поцупив гаджет з кишені перехожого, після чого втік. Поліцейські Павлоградського районного відділу поліції розшукали та затримали підозрюваних – 31-річного та 28-річного фігурантів, — йдеться у дописі поліції.

Затриманим повідомили про підозру за ч .4 ст. 186 (грабіж) ККУ.

Читайте також:

Новости Днепра про Вихоплювали гаджети з рук: на Дніпропетровщині затримали двох підозрюваних у пограбуванняхУкраїнська Новости Днепра про Вихоплювали гаджети з рук: на Дніпропетровщині затримали двох підозрюваних у пограбуванняхРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Вдарив ножем пасинка: на Дніпропетровщині затримали 62-річного підозрюваного
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:36
    Вдарив ножем пасинка: на Дніпропетровщині затримали 62-річного підозрюваного

    На Дніпропетровщині чоловіка затримали за напад з ножем на пасинка.

    У Дніпрі кондуктор з “віялом” допоміг дівчині, яка втратила свідомість у тролейбусі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:26
    У Дніпрі кондуктор з “віялом” допоміг дівчині, яка втратила свідомість у тролейбусі

    У Дніпрі дівчина втратила свідомість у тролейбусі.

    На Донеччині загинув Герой з Дніпропетровської області Леонтій Потьомкін
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:01
    На Донеччині загинув Герой з Дніпропетровської області Леонтій Потьомкін

    На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Леонтій Потьомкін.

    У Дніпрі трамваї №1, “Ретро” та деякі тролейбуси змінять свій рух
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    У Дніпрі трамваї №1, “Ретро” та деякі тролейбуси змінять свій рух

    У Дніпрі деякі трамваї та тролейбус "Б" змінять свій маршрут.

    Наверх