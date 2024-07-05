Вигоріло 3 гектари: у Павлоградському районі виникла лісова пожежа

На Павлоградщині загорілась частина лісу.

Про це йдеться у дописі пресслужби ДСНС Дніпропетровщини.

4 липня на території Павлоградського району виникло займання лісового масиву поблизу селища В’язівок Вербківської селищної територіальної громади, – повідомили у пресслужбі.

Горіла лісова підстилка на загальній площі 3 га. Надзвичайники приборкали пожежу.

Загалом протягом минулої доби, 4 липня, вогнеборці ліквідували 60 пожеж в екосистемах Дніпропетровщини. Згідно даних ДСНС, загальна площа знищених вогнем екосистем склала понад 48 гектарів.

Виникло 42 займання сухої рослинності, 15 пожеж, де осередком було сміття, загорілося сільгоспугіддя та 2 ліси. Усюди вогонь було ліквідовано пожежниками.

Тож, вкотре нагадуємо про необхідність дотримання правил пожежної безпеки у природних екосистемах та під час проведення господарських робіт, – зазначили у дописі пресслужби ДСНС.

Нагадаємо, у регіоні наступного тижня синоптики прогнозують від +35°С до 39°С. У зв’язку з цим у Дніпропетровській області зберігається надзвичайний (5) рівень пожежної небезпеки.

Особи, які винні у виникненні пожежі в екосистемах, несуть за собою адміністративну, а у деяких випадках навіть кримінальну відповідальність.

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