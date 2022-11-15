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  • Вигнали, бо той погано пах: нові подробиці скандалу з військовим в потязі з Дніпра

Вигнали, бо той погано пах: нові подробиці скандалу з військовим в потязі з Дніпра

Сьогодні 10:37
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В Укрзалізниці розповіли нові подробиці скандалу з військовим, якого вигнали через "поганий запах".

Новости Днепра про Вигнали, бо той погано пах: нові подробиці скандалу з військовим в потязі з Дніпра

Директор АТ “Укрзалізниця” Олександр Петровський розповів нові деталі скандалу з військовим, якого вигнали в тамбур. За словами Олександра, у компанії передивилися відео з камер спостереження, які висіли в вагоні.
 
Все почалося 11 листопада, коли військовий сів на потяг Дніпро – Київ. Чоловік їхав з передової до родичів, але провів 7 годин в тамбурі потягу, бо його вигнали за “поганий запах”. Пізніше цей випадок набув розголосу.
 
Після вчорашнього скандалу українці вимагали звільнити провідницю, але як виявилося, вона нікого не виганяла, а чоловік пішов з вагону сам. Сталося це після словесної перепалки з пасажирами, які і сказали військовому образливі слова.
 
Словесна перепалка сталася до того, як провідниця почала перевіряти квитки. Коли працівники помітили засмученого військового в тамбурі, вони кілька разів зупинялись, пробували його заспокоїти та пропонували місце у вагоні першого класу. Проте чоловік був дуже засмучений та не повідомив, які слова йому сказали пасажири.
 
Наполягати й допитуватись вважали некоректним. Що саме сказали пасажири нашому військовому – ми достеменно не знаємо, хіба що він сам вирішить, що цим варто поділитись. Але зрозуміло одне: те, що він почув, його ранило, – зауважив Олександр Петровський.
 
В Укрзалізниці пообіцяли провести тренінги для персоналу з психологічної допомоги. Проте це не влаштувало коментаторів, які зазначили, що це все сталося з мовчазної згоди персоналу.
 
Пасажирам, яким було некомфортно з військовими, Олександр Петровський порадив “стулити пельку” та якщо їх не подобається їхати поруч з захисниками, то вони можуть вийти на найближчій станції.

 

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Новости Днепра про Вигнали, бо той погано пах: нові подробиці скандалу з військовим в потязі з ДніпраУкраїнська

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