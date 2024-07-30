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  • “Вигадала пограбування, аби привернути увагу”: які дивні неправдиві виклики отримувала поліція в Дніпрі

“Вигадала пограбування, аби привернути увагу”: які дивні неправдиві виклики отримувала поліція в Дніпрі

Сьогодні 12:23
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У поліції розповіли про дивні неправдиві виклики, які патрульні отримували за останній місяць.

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Тільки за липень на лінію 102 надійшло 44 неправдивих виклики. Правоохоронці витрачали час перевірку повідомлень про пограбування чи вбивство, якого не було. 

Як розповіли патрульні, один із заявників зателефонував до поліції та повідомив про несправжнє вбивство, бо хотів перевірити, як працюють правоохоронці. Інший житель Дніпра сповістив про пограбування, хоча насправді просто загубив телефон.

Одна із заявниць розповіла, що сусіди вкрали майно через конфлікт з ними, але насправді ніхто нічого не забирав. Як з’ясувалося потім, жінка хотіла привернути до себе увагу.

Серед інших неправдивих викликів:

  • Викликала поліцію тому, що після розпиття алкогольних напоїв в компанії невідомих, ті відібрали телефон і пішли геть, а насправді мобільний лежав у сумці.
  • Вживав алкоголь і повідомив про нанесення тілесних ушкоджень медикам та поліції, а насправді допомоги лікарів та поліцейських не потребував.

За ці неправдиві виклики люди заплатять штраф від 850 до 3 400 гривень.

Нагадуємо, виклики спеціальних служб — не жарти. Кожен виклик, який надходить на лінію 102, поліція перевіряє, тож через хибні виклики патрульні можуть не встигнути допомогти тим, хто дійсно цього потребує, – йдеться у повідомленні патрульної поліції. 

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