Видимість 200-400 м: у Дніпрі та області оголосили жовтий рівень небезпеки

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології на 3 січня оголосили попередження про метеорологічне явище: вночі та вранці у Дніпрі та місцями по області очікується туман.
Видимість в тумані – 200-400 м.
Рівень небезпечності – перший (жовтий).
Будь ласка, будьте уважні та бережіть себе!
Читайте також:
Автор:
Сьогодні, 2 січня, мешканці житлового масиву Червоний Камінь чули постріли.
Кам'янчанин познущався з 8-річної дівчинки.
Вічна слава!
В Україні цьогоріч було аномальне тепло на Новий рік.