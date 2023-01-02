Видимість 200-400 м: у Дніпрі та області оголосили жовтий рівень небезпеки

Будьте уважні!

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології на 3 січня оголосили попередження про метеорологічне явище: вночі та вранці у Дніпрі та місцями по області очікується туман.

Видимість в тумані – 200-400 м.

Рівень небезпечності – перший (жовтий).

Будь ласка, будьте уважні та бережіть себе!

Читайте також:

Українська Русский

Автор: