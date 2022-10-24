Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Видихати рано: Буданов розповів, скільки дронів та ракет ще є у РФ

Сьогодні 11:06
просмотров

Начальник ГУР розповів, як довго Росія ще може тероризувати українців.

Новости Днепра про Видихати рано: Буданов розповів, скільки дронів та ракет ще є у РФ

За словами Буданова, росіяни почали використовувати іранські шахеди, щоб економити свої ракети. Їх у росіян залишилося мало, а ті що є здебільшого не точні та не ефективні. Про це начальник Головного управління розвідки розповів в інтерв’ю Українській правді.

Терор дронами може тривати ще довго: Буданов розповів, скільки ракет та “шахедів” є у рф
Натомість запаси ракет у росіян майже вичерпані.

Щодо “Іскандерів” – це близько 13% залишилося, щодо ракет типу “Калібр-ПЛ”, “Калібр-НК” – це близько 43%, по ракетах Х-101 та Х-555 теж близько 45%. Просідати нижче 30% взагалі дуже небезпечно, тому що це вже йде недоторканий запас.

Проте варто зазначити, що вони потроху поповнюють свій арсенал. Роблять це повільно, але сподіватися, що вони скоро вистрілити свій запас – рано.

З дронами все складніше, говорити про те, що вони у них закінчуються не можна, тому що Іран постачає нові партії.

Вони замовили близько 1700 всіх типів дронів, наразі друга партія пішла. Але ці 1700 ще треба виготовити, – зауважив Буданов.

Але він зазначив, що ПВО досить добре справляється з шахедами, до цілі долітає близько 30% запущених беспілотників.

Новости Днепра про Видихати рано: Буданов розповів, скільки дронів та ракет ще є у РФУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Масовий удар по Україні: за 3 години повітряні сили збили 18 ракет
    новини України
    22.10.2022 12:08
    Масовий удар по Україні: за 3 години повітряні сили збили 18 ракет

    Вранці в суботу Росія атакувала Україну крилатими ракетами. 

    Долітався: під час повітряної тривоги ЗСУ збили ворожий СУ-25
    новини України
    21.10.2022 17:16
    Долітався: під час повітряної тривоги ЗСУ збили ворожий СУ-25

    Слава Україні! Слава ЗСУ!

    Російський олігарх намагається зберегти свій бізнес в Україні за допомогою харківського мільярдера
    новини України
    19.10.2022 17:56
    Російський олігарх намагається зберегти свій бізнес в Україні за допомогою харківського мільярдера

    Усім нам добре відомо, що російські олігархи добряче пустили коріння…

    У ГУР розповіли, скільки у рф залишилося ракет та як їх замінюють іранські дрони
    новини України
    18.10.2022 18:54
    У ГУР розповіли, скільки у рф залишилося ракет та як їх замінюють іранські дрони

    Кількість ракет на росії впала до критичного рівня.

    Наверх