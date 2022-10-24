Видихати рано: Буданов розповів, скільки дронів та ракет ще є у РФ

Начальник ГУР розповів, як довго Росія ще може тероризувати українців.

За словами Буданова, росіяни почали використовувати іранські шахеди, щоб економити свої ракети. Їх у росіян залишилося мало, а ті що є здебільшого не точні та не ефективні. Про це начальник Головного управління розвідки розповів в інтерв’ю Українській правді.

Терор дронами може тривати ще довго: Буданов розповів, скільки ракет та “шахедів” є у рф

Натомість запаси ракет у росіян майже вичерпані.

Щодо “Іскандерів” – це близько 13% залишилося, щодо ракет типу “Калібр-ПЛ”, “Калібр-НК” – це близько 43%, по ракетах Х-101 та Х-555 теж близько 45%. Просідати нижче 30% взагалі дуже небезпечно, тому що це вже йде недоторканий запас.

Проте варто зазначити, що вони потроху поповнюють свій арсенал. Роблять це повільно, але сподіватися, що вони скоро вистрілити свій запас – рано.

З дронами все складніше, говорити про те, що вони у них закінчуються не можна, тому що Іран постачає нові партії.

Вони замовили близько 1700 всіх типів дронів, наразі друга партія пішла. Але ці 1700 ще треба виготовити, – зауважив Буданов.

Але він зазначив, що ПВО досить добре справляється з шахедами, до цілі долітає близько 30% запущених беспілотників.

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