Видати повістку на вулиці можуть навіть тим, хто оновив дані в “Резерв+”

Військовозобов'язаним можуть вручити повістку на вулиці навіть якщо вони оновили свої дані в Резерв+

Людям, які оновили свої військові документи через застосунок Резерв+, все одно можуть вручити повістку на вулиці. Про це сказав речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в етері телемаратону “Єдині Новини”.

Оновлення облікових даних через застосунок Резерв+, означає виконання норми закону, яка набула чинності з 18 травня, однак людина може перебувати у розшуку через порушення правил військового обліку і також може бути направлена на ВЛК.

Українці за кордоном, які оновили свої дані онлайн, повинні особисто прийти до ТЦК, якщо вони мають статус “у розшуку”, і порушили правила обліку. Наприклад, знялися з обліку в одному місці та не стали в іншому. Або юнакам, які виїхали за кордон до досягнення 17-річного віку і досі не стали на облік в ТЦК — це можна зробити тільки особисто, в Україні.

«Ми розуміємо, що невеликий відсоток українців, які перебувають зараз за кордоном, можна залучити до мобілізаційних процесів, що не всі планують повертатися до України. Утім, я нагадаю: українці, які перебувають за кордоном, залишаються нашими громадянами і, відповідно, на них розповсюджується законодавство», — сказав Лазуткін.

Наразі, за словами Лазуткіна, понад 1,3 мільйона українців оновили свої дані через застосунок Резерв+.

Зокрема, дані оновили понад 18 тисяч українців за кордоном, 190 тисяч жінок, 164 тисячі заброньованих чоловіків, понад 153 тисячі призовників і понад 90 тисяч людей з відстрочкою.

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