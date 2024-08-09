Вибухи вночі 9 серпня у Дніпрі: офіційна інформація від ОВА

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак поділився офіційною інформацією про вибухи, які чули дніпряни у ніч на 9 серпня.
Вночі бійці ПвК «Схід» знищили над областю два шахеди. Дякую за роботу, – йдеться у дописі в Telegram-каналі голови ОВА.
На жаль, ворог знову атакував Нікопольщину, здійснивши майже півтора десятка атак минулого вечора 8 серпня та вранці 9 серпня.
Бив артилерією та дронами-камікадзе по районному центру, Мирівській, Марганецькій та Покровській громаді.
Понівечена інфраструктура. Люди не постраждали, – зазначив Сергій Лисак.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині ворог почав застосовувати запальні боєприпаси з термітом
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