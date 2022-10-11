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Вибухи в різних районах Дніпропетровщини: все що відомо

Сьогодні 11:47
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Загроза нових ракетних ударів.

У кількох районах Дніпропетровщини вранці 11 жовтня чутно вибухи.

Про роботу ППО повідомляли в Кривому Розі. Зранку начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що в сторону міста є запуски крилатих ракет. 

Новости Днепра про Вибухи в різних районах Дніпропетровщини: все що відомо

Близько 11-ї години містяни чули вибух. Попередньо – робота протиповітряної оборони. У небі видно характерні сліди. 

Близько 11:40 чутко другий вибух. Вілкул підтвердив інформацію про роботу ППО. 

Новости Днепра про Вибухи в різних районах Дніпропетровщини: все що відомо

 

У Павлограді теж чули вибухи. Інформацію підтвердили у міськраді. І закликали не панікувати та чекати офіційну інформацію.

Новости Днепра про Вибухи в різних районах Дніпропетровщини: все що відомо

 

Наразі мешканці Павлограду повідомляють про чорний дим в одному з районів міста. Скоріш за все, ракета таки кудись влучила. Чекаємо на інформацію від ОВА.

Новости Днепра про Вибухи в різних районах Дніпропетровщини: все що відомо

 

Раніше вибухи було чути в передмісті Дніпра. Повідомляється, що збили дрон-камікадзе, але офіційного підтверждення наразі немає. Будьте обережні. 

Крім того, Микола Лукашук повідомляється, що загроза досі є, тому краще знаходьтесь подалі від вікон, а краще перейдіть в укриття. 

Новости Днепра про Вибухи в різних районах Дніпропетровщини: все що відомо

Робота ППО у Дніпрі

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Новости Днепра про Вибухи в різних районах Дніпропетровщини: все що відомоУкраїнська

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