Вибухи в різних районах Дніпропетровщини: все що відомо

У кількох районах Дніпропетровщини вранці 11 жовтня чутно вибухи.
Про роботу ППО повідомляли в Кривому Розі. Зранку начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що в сторону міста є запуски крилатих ракет.
Близько 11-ї години містяни чули вибух. Попередньо – робота протиповітряної оборони. У небі видно характерні сліди.
Близько 11:40 чутко другий вибух. Вілкул підтвердив інформацію про роботу ППО.
У Павлограді теж чули вибухи. Інформацію підтвердили у міськраді. І закликали не панікувати та чекати офіційну інформацію.
Наразі мешканці Павлограду повідомляють про чорний дим в одному з районів міста. Скоріш за все, ракета таки кудись влучила. Чекаємо на інформацію від ОВА.
Раніше вибухи було чути в передмісті Дніпра. Повідомляється, що збили дрон-камікадзе, але офіційного підтверждення наразі немає. Будьте обережні.
Крім того, Микола Лукашук повідомляється, що загроза досі є, тому краще знаходьтесь подалі від вікон, а краще перейдіть в укриття.
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