Вибухи в Дніпрі та області у ніч на 1 серпня: деталі від ОВА

Очільник Дніпропетровської ОВА розповів про наслідки нічної ворожої атаки на Дніпро та область.
Відомо, що у небі над областю оборонці з ПвК “Схід” збили ворожий розвідувальний дрон.
Близько опівночі було гучно у Дніпровському районі. Через атаку ніхто не постраждав, – зазначив Лисак.
З вечора, вночі та зранку ворог знову атакував Нікопольщину – вдарив з РСЗВ “Град”, обстріляв з важкої артилерії та дронами-камікадзе.
Під ударом опинився Нікополь, Червоногригорівська, Мирівська, Покровська та Марганецька громади.
Внаслідок обстрілу понівечена інфраструктура, пошкоджені три підприємства, приватний будинок, господарська споруда, покинута будівля та лінія електропередач.
Фото наслідків:
Нагадаємо, цієї ночі жителі Дніпра чули вибухи.
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