Вибухи в Дніпрі та області у ніч на 1 серпня: деталі від ОВА

Над Дніпропетровщиною сбили ворожий шахед.

Очільник Дніпропетровської ОВА розповів про наслідки нічної ворожої атаки на Дніпро та область.

Відомо, що у небі над областю оборонці з ПвК “Схід” збили ворожий розвідувальний дрон.

Близько опівночі було гучно у Дніпровському районі. Через атаку ніхто не постраждав, – зазначив Лисак.

З вечора, вночі та зранку ворог знову атакував Нікопольщину – вдарив з РСЗВ “Град”, обстріляв з важкої артилерії та дронами-камікадзе.

Під ударом опинився Нікополь, Червоногригорівська, Мирівська, Покровська та Марганецька громади.

Внаслідок обстрілу понівечена інфраструктура, пошкоджені три підприємства, приватний будинок, господарська споруда, покинута будівля та лінія електропередач.

Фото наслідків:

Нагадаємо, цієї ночі жителі Дніпра чули вибухи.

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