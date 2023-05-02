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Вибухи у Павлограді: чи в нормі радіаційний фон на Дніпропетровщині

Сьогодні 13:47
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Новости Днепра про Вибухи у Павлограді: чи в нормі радіаційний фон на Дніпропетровщині

Незважаючи на різні чутки, які ширяться мережею після ракетних ударів по Павлоградському району, радіаційний фон у Дніпрі та області зберігається в межах норми.

Про це повідомляє Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології.

За даними метеостанцій області, станом на 09:00 2 травня радіаційний фон у Дніпрі складає 13 мкР/год…

Новости Днепра про Вибухи у Павлограді: чи в нормі радіаційний фон на Дніпропетровщині

…у Павлограді – 11 мкР/год.

Новости Днепра про Вибухи у Павлограді: чи в нормі радіаційний фон на Дніпропетровщині

В інших містах та селах радіаційний фон теж в межах норми. 

Зазначимо, допустимим є фон зі значенням до 25 мкР/год.

Тому зберігайте спокій та довіряйте тільки перевіреним джерелам.

Нагадаємо, раніше ми писали, що рф могла ударити по хімзаводу у Павлограді, вибух на якому призведе до екологічної катастрофи. 

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Новости Днепра про Вибухи у Павлограді: чи в нормі радіаційний фон на ДніпропетровщиніУкраїнська

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