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  • Вибухи у Кривому Розі 2 січня: з’явилися нові деталі щодо ракетного удару

Вибухи у Кривому Розі 2 січня: з’явилися нові деталі щодо ракетного удару

Сьогодні 19:31
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Неспокійний день.

Новости Днепра про Вибухи у Кривому Розі 2 січня: з'явилися нові деталі щодо ракетного удару

Надвечір у Кривому Розі та районі чули звук вибуху. Згодом Олександр Вілкул натякнув, що стався ракетний удар, однак подробиць не розповів, зазначивши – обійшлося без жертв. 

Як уточнив очільник ОВА Сергій Лисак, стався ракетний удар по одному із підприємств. Без жертв, але наслідки обстрілу уточнюються.

Дісталося сусідньому з Криворіжжям району. 6 артобстрілів та стільки ж ударів дронами-камікадзе – по Нікопольщині. Окупанти атакували райцентр, Червоногригорівську, Покровську сільську, Марганецьку громади.

На жаль, є постраждалі та руйнування в місті. За уточненою інформацією, загалом понівечені 19 приватних будинків. Зайнялася господарська споруда – пожежу рятувальники загасили.

Також у районі пошкоджень зазнали транспортне підприємство та енергетичний об’єкт.

Наразі з 18 години триває повітряна тривога через загрозу ворожого БпЛа.

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Новости Днепра про Вибухи у Кривому Розі 2 січня: з'явилися нові деталі щодо ракетного ударуУкраїнська

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