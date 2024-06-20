Вибухи у Дніпрі та області 20 червня: що відомо наразі

У Дніпрі вночі чули вибухи.

Тривогу вночі 20 червня оголосили близько 23:33, перед цим Повітряні Сили ЗС України повідомили про рух шахедів з Херсонщини у північно-західному напрямку. О 01:53 попередили про ракетну небезпеку.

Жителі Дніпра почули щонайменше два вибухи.

За хвилину до другого Повітряні Сили повідомили, що у напрямку Дніпра та Запоріжжя летить ракета.

Відбій оголосили о 06:01.

Перші деталі наслідків опублікували в Telegram Укренерго, повідомляючи про те, що ворожі безпілотники завдали масований удар по об’єктах енергетичної інфраструктури у декілької областях України, серед них – Дніпропетровщина.

Окрім того, у Telegram-каналі Повітряних Сил ЗС України опублікували додаткову інформацію:

У ніч на 20 червня 2024 року російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БпЛА типу «Shahed», -йдеться у дописі.

Основним напрямком удару ворога була Дніпропетровщина.

ППО працювало по Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях. За ніч збили 5 ракет та 27 безпілотників.

Щодо наслідків атаки ворога очікуємо на офіційну інформацію від ОВА.

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