Вибухи у Дніпрі та області 20 червня: що відомо наразі

Тривогу вночі 20 червня оголосили близько 23:33, перед цим Повітряні Сили ЗС України повідомили про рух шахедів з Херсонщини у північно-західному напрямку. О 01:53 попередили про ракетну небезпеку.
Жителі Дніпра почули щонайменше два вибухи.
За хвилину до другого Повітряні Сили повідомили, що у напрямку Дніпра та Запоріжжя летить ракета.
Відбій оголосили о 06:01.
Перші деталі наслідків опублікували в Telegram Укренерго, повідомляючи про те, що ворожі безпілотники завдали масований удар по об’єктах енергетичної інфраструктури у декілької областях України, серед них – Дніпропетровщина.
Окрім того, у Telegram-каналі Повітряних Сил ЗС України опублікували додаткову інформацію:
У ніч на 20 червня 2024 року російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БпЛА типу «Shahed», -йдеться у дописі.
Основним напрямком удару ворога була Дніпропетровщина.
ППО працювало по Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях. За ніч збили 5 ракет та 27 безпілотників.
Щодо наслідків атаки ворога очікуємо на офіційну інформацію від ОВА.
Читайте також:
Автор:
В ОВА повідомили про наслідки ворожої атаки.
Житель Кривого Рогу, якого судили за крадіжку, попросився в ЗСУ,…
П'яний чоловік стрибнув з високого мосту в річку та втонув.
У Кам'янському районі під час конфлікту жінка нанесла власному чоловіку…