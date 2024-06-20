Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Вибухи у Дніпрі та області 20 червня: що відомо наразі

Сьогодні 07:26
просмотров

У Дніпрі вночі чули вибухи.

Новости Днепра про Вибухи у Дніпрі та області 20 червня: що відомо наразі

Тривогу вночі 20 червня оголосили близько 23:33, перед цим Повітряні Сили ЗС України повідомили про рух шахедів з Херсонщини у північно-західному напрямку. О 01:53 попередили про ракетну небезпеку.

Жителі Дніпра почули щонайменше два вибухи.

За хвилину до другого Повітряні Сили повідомили, що у напрямку Дніпра та Запоріжжя летить ракета.

Відбій оголосили о 06:01. 

Перші деталі наслідків опублікували в Telegram Укренерго, повідомляючи про те, що ворожі безпілотники завдали масований удар по об’єктах енергетичної інфраструктури у декілької областях України, серед них – Дніпропетровщина.

Окрім того, у Telegram-каналі Повітряних Сил ЗС України опублікували додаткову інформацію:

У ніч на 20 червня 2024 року російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БпЛА типу «Shahed», -йдеться у дописі.

Основним напрямком удару ворога була Дніпропетровщина. 

ППО працювало по Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях. За ніч збили 5 ракет та 27 безпілотників.

Щодо наслідків атаки ворога очікуємо на офіційну інформацію від ОВА.

Читайте також:

Новости Днепра про Вибухи у Дніпрі та області 20 червня: що відомо наразіУкраїнська Новости Днепра про Вибухи у Дніпрі та області 20 червня: що відомо наразіРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Масована атака на Дніпропетровщину 20 червня: деталі від ОВА
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:41
    Масована атака на Дніпропетровщину 20 червня: деталі від ОВА

    В ОВА повідомили про наслідки ворожої атаки.

    Житель Дніпропетровщини, якого судили за крадіжку, просився відбути “покарання” в ЗСУ
    Новини Дніпра
    Вчора 18:08
    Житель Дніпропетровщини, якого судили за крадіжку, просився відбути “покарання” в ЗСУ

    Житель Кривого Рогу, якого судили за крадіжку, попросився в ЗСУ,…

    На Дніпропетровщині чоловік втонув, стрибнувши у воду з високого мосту
    Новини Дніпра
    Вчора 14:45
    На Дніпропетровщині чоловік втонув, стрибнувши у воду з високого мосту

    П'яний чоловік стрибнув з високого мосту в річку та втонув.

    На Дніпропетровщині під час сварки жінка вдарила ножем власного чоловіка
    Новини Дніпра
    Вчора 10:46
    На Дніпропетровщині під час сварки жінка вдарила ножем власного чоловіка

    У Кам'янському районі під час конфлікту жінка нанесла власному чоловіку…

    Наверх