Вибухи поблизу Кам’янського: мер міста прокоментував ситуацію

Близько 8 години ранку в Дніпрі та області оголосили повітряну тривогу. Станом на 9:00 вибухи чули в Кам’янському та у Дніпрі.
Мер Кам’янського Андрій Білоусов прокоментував цю інформацію. За його словами, працюють повітряні сили. Поки що інформації про руйнування не надходило.
Наразі без світла лівобережна та частково правобережна частина Кам’янського.
Щодо вибухів в Дніпрі офіційної інформації немає.Яна Юхименко
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