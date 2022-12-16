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Вибухи поблизу Кам’янського: мер міста прокоментував ситуацію

Сьогодні 09:46
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На Дніпропетровщині чули вибухи.

Близько 8 години ранку в Дніпрі та області оголосили повітряну тривогу. Станом на 9:00 вибухи чули в Кам’янському та у Дніпрі.

Мер Кам’янського Андрій Білоусов прокоментував цю інформацію. За його словами, працюють повітряні сили. Поки що інформації про руйнування не надходило. 

Наразі без світла лівобережна та частково правобережна частина Кам’янського.

Новости Днепра про Вибухи поблизу Кам'янського: мер міста прокоментував ситуацію

Щодо вибухів в Дніпрі офіційної інформації немає. 

Новости Днепра про Вибухи поблизу Кам'янського: мер міста прокоментував ситуаціюУкраїнська

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