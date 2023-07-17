Вибухи на Кримському мосту: двоє людей загинули, поранено дитину

Повідомляється, що у машині, яка постраждала внаслідок вибуху, перебували мешканці Нового Осколу Білгородської області РФ.
Через пошкодження Кримського мосту російські окупанти можуть зіткнутися з проблемами із логістикою.
На інцидент вже відреагував представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.
“Оскільки півострів використовується росіянами як великий логістичний хаб для переміщення сил і засобів в глиб території України. Звичайно, будь-які логістичні проблеми – це додаткові ускладнення для окупантів, які створюють потенційні переваги для українських Сил оборони”, – сказав Юсов.
Тим часом в ОК “Південь” вважають, що інцидент на Кримському мосту може бути провокацією окупантів.
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