Вибухи на Кримському мосту: двоє людей загинули, поранено дитину

Сьогодні вночі, близько 4 ранку за київським часом, на Кримському мості пролунало вибухи, внаслідок яких загинули двоє людей.

Повідомляється, що у машині, яка постраждала внаслідок вибуху, перебували мешканці Нового Осколу Білгородської області РФ.

Через пошкодження Кримського мосту російські окупанти можуть зіткнутися з проблемами із логістикою.

На інцидент вже відреагував представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

“Оскільки півострів використовується росіянами як великий логістичний хаб для переміщення сил і засобів в глиб території України. Звичайно, будь-які логістичні проблеми – це додаткові ускладнення для окупантів, які створюють потенційні переваги для українських Сил оборони”, – сказав Юсов.

Тим часом в ОК “Південь” вважають, що інцидент на Кримському мосту може бути провокацією окупантів.

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