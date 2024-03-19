Вибухотехніки знешкодили бойову частину “шахеда”, який упав на багатоповерхівку у Кривому Розі (ВІДЕО)

Вибухотехніки поліції підірвали бойову частину та інші уламки "шахеда" на полігоні.

У ніч з 17 на 18 березня під час російської атаки на Кривий Ріг один з безпілотників пробив дах житлового будинку й опинився на сходовій клітини. На щастя, він не вибухнув.

Щоб вилучити бойову частину безпілотного літального апарату, поліцейські та рятувальники евакуювали жителів під’їзду. Також вибухотехніки зібрали й інші уламки БПЛА, виявлені на прилеглій до будинку території.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Згодом поліцейські вибухотехнічної служби підірвали бойову частину та інші уламки “шахеда” на полігоні.

Як це було – дивіться у відео:

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі біля житлового будинку підлітки знайшли бойову гранату: що кажуть у поліції.

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