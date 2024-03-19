Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Вибухотехніки знешкодили бойову частину “шахеда”, який упав на багатоповерхівку у Кривому Розі (ВІДЕО)

Вибухотехніки знешкодили бойову частину “шахеда”, який упав на багатоповерхівку у Кривому Розі (ВІДЕО)

Сьогодні 10:27
просмотров

Вибухотехніки поліції підірвали бойову частину та інші уламки "шахеда" на полігоні.

Новости Днепра про Вибухотехніки знешкодили бойову частину

У ніч з 17 на 18 березня під час російської атаки на Кривий Ріг один з безпілотників пробив дах житлового будинку й опинився на сходовій клітини. На щастя, він не вибухнув.

Щоб вилучити бойову частину безпілотного літального апарату, поліцейські та рятувальники евакуювали жителів під’їзду. Також вибухотехніки зібрали й інші уламки БПЛА, виявлені на прилеглій до будинку території.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Новости Днепра про Вибухотехніки знешкодили бойову частину

Новости Днепра про Вибухотехніки знешкодили бойову частину

Новости Днепра про Вибухотехніки знешкодили бойову частину

Згодом поліцейські вибухотехнічної служби підірвали бойову частину та інші уламки “шахеда” на полігоні.

Як це було – дивіться у відео:

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі біля житлового будинку підлітки знайшли бойову гранату: що кажуть у поліції.

Читайте також:

Новости Днепра про Вибухотехніки знешкодили бойову частину Українська Новости Днепра про Вибухотехніки знешкодили бойову частину Русский

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі на Набережній Перемоги сталася ДТП за участі Mercedes та “швидкої”: водій був напідпитку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:24
    У Дніпрі на Набережній Перемоги сталася ДТП за участі Mercedes та “швидкої”: водій був напідпитку

    На водія-порушника патрульні склали адміністративні матеріали.

    У Дніпрі рятують військового, який втратив ноги та руки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:34
    У Дніпрі рятують військового, який втратив ноги та руки

    У Дніпрі рятують життя 53-річного чоловіка, який втратив усі кінцівки…

    Без батька залишилися шестеро дітей: захищаючи Україну загинув солдат з Дніпропетровщини Олександр Шпакович
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    Без батька залишилися шестеро дітей: захищаючи Україну загинув солдат з Дніпропетровщини Олександр Шпакович

    Вічна слава Герою!

    У Кривому Розі 13-річний хлопчик намагався викрасти солодощі з магазину: ломом виламав двері
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:31
    У Кривому Розі 13-річний хлопчик намагався викрасти солодощі з магазину: ломом виламав двері

    Неповнолітнього крадія спіймали на "гарячому".

    Наверх