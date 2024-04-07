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  • Вибухотехніки знешкодили безпілотник, яким ворог атакував Дніпропетровщину

Вибухотехніки знешкодили безпілотник, яким ворог атакував Дніпропетровщину

Сьогодні 10:29
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Спеціалісти вибухотехнічної служби знешкодили  бойову частину БпЛА "Герань".

Новости Днепра про Вибухотехніки знешкодили безпілотник, яким ворог атакував Дніпропетровщину

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Працівники поліції  перевели боєприпас у безпечний стан, перевезли на спеціальний підривний майданчик та контрольовано знищили.

Сьогодні вночі ворог атакував Дніпропетровщину 11 шахедами. Усі вони були знищені силами ППО.\

Спеціалісти ДСНС та поліції нагадують мешканцям області про необхідність повідомити до відповідних органів, якщо ви побачите вибухонебезпечні деталі.

Вчора ми писали про те, що на Дніпропетровщині під час ліквідації пожежі виявили тіло жінки.

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Новости Днепра про Вибухотехніки знешкодили безпілотник, яким ворог атакував ДніпропетровщинуУкраїнська Новости Днепра про Вибухотехніки знешкодили безпілотник, яким ворог атакував ДніпропетровщинуРусский

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