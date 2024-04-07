Вибухотехніки знешкодили безпілотник, яким ворог атакував Дніпропетровщину

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.
Працівники поліції перевели боєприпас у безпечний стан, перевезли на спеціальний підривний майданчик та контрольовано знищили.
Сьогодні вночі ворог атакував Дніпропетровщину 11 шахедами. Усі вони були знищені силами ППО.\
Спеціалісти ДСНС та поліції нагадують мешканцям області про необхідність повідомити до відповідних органів, якщо ви побачите вибухонебезпечні деталі.
Вчора ми писали про те, що на Дніпропетровщині під час ліквідації пожежі виявили тіло жінки.
Читайте також:
Автор:
Сьогодні вночі оборонці неба знищили велику "зграю" шахедів над Дніпропетровщиною.
Сьогодні ворог знову обстрілював Нікопольщину.
Сьогодні на вулиці Технікумівська міста Новомосковськ сталася пожежа.
У Дніпрі чоловік підірвав бойову гранату у квартирі.