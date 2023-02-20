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Вибухівка у Дніпрі в АТБ: що кажуть в поліції

Сьогодні 10:59
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У Дніпрі 19 лютого у супермаркеті АТБ на вулиці Марії Лисиченко у камері схову помітили підозрілу сумку.

Новости Днепра про Вибухівка у Дніпрі в АТБ: що кажуть в поліції

Співробітники АТБ оглянули її та помітили всередині пакет з підозрілим предметом, схожим на вибухівку. Пристрій був обмотаний скотчем, а поруч з ним були гайки та склянка з речовиною рослинного походження.

На місце інциденту викликали правоохоронців.

Зазначається, що наступного дня до магазину повернувся чоловік, який залишив в АТБ цю сумку. 32-річний дніпрянин розповів, що він автомеханік, цей предмет йому не належить, він забрав сумку з машини, яку зараз ремонтує. Правоохоронці розшукали власника сумки.

Як нам повідомили в поліції, за вказаним фактом слідчі відділення поліції №2 відкрили кримінальне провадження за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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Новости Днепра про Вибухівка у Дніпрі в АТБ: що кажуть в поліціїУкраїнська

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